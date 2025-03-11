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Хавбек ЦСКА Кисляк интересен «Спартаку» и клубам из Европы («РБ Спорт»)

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк интересен «Спартаку».

По информации «РБ Спорт», красно-белые интересовались у стороны 19-летнего игрока, готов ли он сменить клуб.

Также сообщается, что интерес к Кисляку проявляет ряд команд из Европы.

Соглашение Кисляка с ЦСКА действует до лета 2028 года. Статистику воспитанника армейцев можно изучить здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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