Хавбек ЦСКА Кисляк интересен «Спартаку» и клубам из Европы («РБ Спорт»)

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк интересен «Спартаку».

По информации «РБ Спорт», красно-белые интересовались у стороны 19-летнего игрока, готов ли он сменить клуб.

Также сообщается, что интерес к Кисляку проявляет ряд команд из Европы.

Соглашение Кисляка с ЦСКА действует до лета 2028 года. Статистику воспитанника армейцев можно изучить здесь .