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  • Вендел об удалении в матче с «Факелом»: «Непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун»
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Вендел об удалении в матче с «Факелом»: «Непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун»

Вендел высказался о своем удалении в матче с «Факелом».

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

«Этот непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», – сказал Вендел.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Зенита»
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