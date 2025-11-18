Ташуев о сборной: «Пропущенные голы – тренерские ошибки. Футбол направлен на доминирование в чужой штрафной. Мы начинаем в своей разыгрывать. Зачем?»

Сергей Ташуев: пропущенные голы сборной – тренерские ошибки.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о поражении сборной России от команды Чили (0:2) в товарищеском матче.

– Вас огорчило поражение от Чили?

– Огорчаться нет смысла, потому что это товарищеский матч. Сборная Чили дала бой. Мы свою сборную проверили.

Чилийцы были очень надежны в обороне, они забили. Говорят, что это были случайные голы, ошибки, но это, конечно, от лукавого.

Это не ошибки, это их высокий прессинг и системность нашей игры, которая есть уже давно. Футбол вообще весь направлен на доминирование в чужой штрафной площади. Мы начинаем почему‑то в своей разыгрывать. Зачем это делать? Мы начинаем катать, потом говорим: «Ой, ошиблись». Мы не ошиблись, мы привозим.

Пропущенные голы сборной – тренерские ошибки. У Карпина это с «Ростова» идет. Когда я возглавлял «Ахмат», мы сами забивали такие голы им. Это же тренерская мысль.

Говорят, что, если голы были пропущены из‑за ошибок, то это ничего страшного… В смысле ничего страшного? Это самое страшное, когда ты сам себе забиваешь голы.

Такие мячи системные – это проблема. Все пропущенные голы – это издержки направления системы игры, которую выбирает сегодняшний тренерский штаб, – сказал Сергей Ташуев.