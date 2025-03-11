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  • Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Матчи приостановлены из-за дождя. Грикспор борется с Ватануки, Медведев встретится с Полом, Циципас – с Руне, Фис – с Гироном
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Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Матчи приостановлены из-за дождя. Грикспор борется с Ватануки, Медведев встретится с Полом, Циципас – с Руне, Фис – с Гироном

Даниил Медведев сыграет с Томми Полом в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

5 – 16 марта 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 693 540 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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