«Ливерпуль» вылетел из двух турниров за месяц: из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута»

«Ливерпуль» потерял шансы на завоевание трех трофеев за сезон.

Команда Арне Слота вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ » на стадии 1/8 финала (1:0, 0:1, по пенальти 1:4).

Ранее «красные» выбыли из розыгрыша Кубка Англии от «Плимута» 9 февраля. Они продолжают участвовать только в двух турнирах – АПЛ и Кубке английской лиги.

В чемпионате Англии мерсисайдцы лидируют с отрывом в 15 очков от «Арсенала», у лондонцев есть матч в запасе. В финале Кубка лиги «Ливерпуль » встретится с «Ньюкаслом».