«Ливерпуль» вылетел из двух турниров за месяц: из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута»
«Ливерпуль» потерял шансы на завоевание трех трофеев за сезон.
Команда Арне Слота вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» на стадии 1/8 финала (1:0, 0:1, по пенальти 1:4).
Ранее «красные» выбыли из розыгрыша Кубка Англии от «Плимута» 9 февраля. Они продолжают участвовать только в двух турнирах – АПЛ и Кубке английской лиги.
В чемпионате Англии мерсисайдцы лидируют с отрывом в 15 очков от «Арсенала», у лондонцев есть матч в запасе. В финале Кубка лиги «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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