Дорофеев забил 25-й гол в сезоне. У него 41 очко в 64 матчах

Павел Дорофеев забил 25-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вегаса » забросил шайбу и отдал передачу в матче против «Питтсбурга » (2:3 ОТ).

Он провел на льду 18:24 (полезность «минус 1») и нанес 6 бросков в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Всего на счету Павла Дорофеева теперь 41 (25+16) очко в 64 матчах сезона.