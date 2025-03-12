Дорофеев забил 25-й гол в сезоне. У него 41 очко в 64 матчах
Павел Дорофеев забил 25-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вегаса» забросил шайбу и отдал передачу в матче против «Питтсбурга» (2:3 ОТ).
Он провел на льду 18:24 (полезность «минус 1») и нанес 6 бросков в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Всего на счету Павла Дорофеева теперь 41 (25+16) очко в 64 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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