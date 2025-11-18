  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о возвращении на «Камп Ноу» в ЛЧ: «Сыграть там против «Айнтрахта» реально, я настроен оптимистично. Получим решение УЕФА в ближайшее время»
17

Лапорта о возвращении на «Камп Ноу» в ЛЧ: «Сыграть там против «Айнтрахта» реально, я настроен оптимистично. Получим решение УЕФА в ближайшее время»

Жоан Лапорта: матч «Барсы» с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реален.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает возможным проведение следующего домашнего матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

9 декабря «Барселона» примет «Айнтрахт» в рамках общего этапа ЛЧ. Каталонцы вернутся на «Камп Ноу» в матче с «Атлетиком» 22 ноября, но не выделят фанатам гостей стандартные билеты из-за невозможности разделить болельщиков на стадионе.

«Мы получим решение УЕФА в ближайшее время, готовим все необходимое для исполнения их требований. В этом матче мы также должны будем выполнить квоту для болельщиков соперника – это необязательно для Ла Лиги, но необходимо для УЕФА. Мы работаем над этим и подтверждаем, что сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реально.

Если не будет квоты [для болельщиков» Айнтрахта»], это будет невозможно, но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы сможем сыграть дома», – сказал Лапорта.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22472 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoКамп Ноу
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoбундеслига Германия
logoАйнтрахт Франкфурт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Леонардо: «Мбаппе надо было продать в 2021-м, потому что он хотел уйти. Нельзя упрашивать игрока остаться. И если вы заплатили за футболиста, то не можете его просто так отпускать»
8 минут назад
Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»
20 минут назад
Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
31 минуту назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
38 минут назадТесты и игры
Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»
46 минут назад
Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование
53 минуты назад
Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)
54 минуты назад
Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
сегодня, 19:35
Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го места»
сегодня, 19:26Видео
Федор Смолов: «Крикнул судье: «#### ты свистишь там, клоун». Желтую не дали. Миранчук через 15 минут кричит: «###, реф, ты чего?» – а ему: «Да #### ты свой рот открыл, на!»
сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»
5 минут назад
Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб
15 минут назад
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
35 минут назад
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
сегодня, 19:21
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
сегодня, 19:09
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
сегодня, 18:59
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
сегодня, 18:55
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
сегодня, 18:43
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
сегодня, 18:35
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24