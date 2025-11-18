Лапорта о возвращении на «Камп Ноу» в ЛЧ: «Сыграть там против «Айнтрахта» реально, я настроен оптимистично. Получим решение УЕФА в ближайшее время»

Жоан Лапорта: матч «Барсы» с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реален.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает возможным проведение следующего домашнего матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

9 декабря «Барселона » примет «Айнтрахт» в рамках общего этапа ЛЧ. Каталонцы вернутся на «Камп Ноу» в матче с «Атлетиком» 22 ноября, но не выделят фанатам гостей стандартные билеты из-за невозможности разделить болельщиков на стадионе.

«Мы получим решение УЕФА в ближайшее время, готовим все необходимое для исполнения их требований. В этом матче мы также должны будем выполнить квоту для болельщиков соперника – это необязательно для Ла Лиги , но необходимо для УЕФА. Мы работаем над этим и подтверждаем, что сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реально.

Если не будет квоты [для болельщиков» Айнтрахта »], это будет невозможно, но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы сможем сыграть дома», – сказал Лапорта.