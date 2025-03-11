Россиянин Аристархов взял золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В финале он победил турка Дикеча
Россиянин Антон Аристархов завоевал золото на чемпионате Европы по стрельбе.
Турнир проходит в хорватском Осиеке с 9 по 12 марта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Аристархов победил в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в упражнении «соло». В финальной перестрелке он победил призера Олимпиады-2024 Юсуфа Дикеча из Турции со счетом 15:12. Третье место занял представитель Румынии Лука Жолдя.
Российский спортсмен стал семикратным чемпионом Европы.
А как там турецкий батя после Олимпиады? О, у него все прекрасно – давайте порадуемся
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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