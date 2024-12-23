Сафонов взял два пенальти в серии, 9 голов в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», «МЮ» разгромлен дома, победа «Реала» в последнем матче Наваса, «Спартаку» интересен Помазун и другие новости

1. «Ливерпуль» в гостях разнес «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ – 6:3! Салах сделал дубль и отдал два голевых паса, теперь он четвертый бомбардир в истории клуба. Серия «красных» без поражений продлилась до 21 игры.

«Манчестер Юнайтед» дома крупно проиграл «Борнмуту» – 0:3. У команды 3 поражения в 4 последних матчах лиги, при Амориме пропускают гораздо чаще , чем при тен Хаге и ван Нистелрое. Еще и потолок в зале для пресс-конференций на «Олд Траффорд» протек .

«Челси» не смог обыграть «Эвертон» – 0:0. Прервалась серия «синих» из 8 побед подряд.

По итогам 17-го тура «Ливерпуль» опережает «Челси» на 4 очка при игре в запасе, «Арсенал» – на 6. «Ман Сити» опустился на 7-е место в АПЛ после разгрома «МЮ» «Борнмутом».

2. «Реал» обыграл «Севилью» дома – 4:2. У Мбаппе и Родриго по голу и ассисту, Килиан забивает 4 матча подряд.

Этот матч стал последним в карьере для защитника «Севильи» Хесуса Наваса. Игроки «Мадрида» устроили чемпиону мира и Европы коридор почета , болельщики провожали испанца аплодисментами. После матча Навас не сдержал слез.

«Атлетико» лидирует в Ла Лиге с 41 очком в 18 играх. «Реал» – второй с 40 баллами, «Барса» – третья, сыграв на матч больше. Все результаты тура Ла Лиги – здесь .

3. Матвей Сафонов отразил 2 удара в серии пенальти с «Лансом» и помог «ПСЖ» пройти в 1/16 финала Кубка Франции (1:1, 4:3). «Монако» Головина разгромил «Юнион Сен-Жан» (4:1).

4. НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Каролине» (1:3), вратарь «Харрикейнс» Кочетков стал самым результативным игроком матча с двумя ассистами. «Тампа» уступила «Флориде» (2:4), пропустив 2 гола в большинстве за 42 секунды , Кучеров остался без очков впервые за 10 игр . «Колорадо» обыграл «Сиэтл» (5:2), Ничушкин забил в 4-м матче подряд . Все результаты дня – здесь .

5. Кубок России по лыжным гонкам. Непряева победила в классической «разделке» на 5 км, Маслакова – 2-я, Никитина – 3-я, Сорина – 5-я. Олимпийская чемпионка Терентьева заняла 7-е место в первой гонке после возвращения, в августе она родила дочь. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й, Большунов – 5-й, Устюгов – 60-й.

6. КХЛ. «Спартак» выиграл у «Динамо» Минск в Ташкенте (3:2 ОТ), «Локомотив» обыграл «Сочи» (3:1), ЦСКА победил «Нефтехимик» (7:4), «Автомобилист» уступил «Северстали» (2:3).

7. «Аталанта» вырвала победу у «Эмполи» (3:2) в 17-м туре Серии А. Бергамаски лидируют в таблице, одержав 11 побед подряд. «Ювентус» обыграл «Монцу» на выезде (2:1). «Рома» разгромила «Парму» (5:0).

8. Кубок Содружества по биатлону. Поршнев выиграл масс-старт, Смольский – 2-й, Лазовский – 3-й, Серохвостов – 4-й, Логинов – 9-й, Латыпов – 10-й. У женщин в масс-старте победила Наталия Шевченко, Сола – 2-я, Сливко – 3-я, Смольская – 4-я, Миронова – 11-я, Резцова – 15-я.

Тарьей Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Ритмюллер – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й. У женщин победила Гротиан, Пройс – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я.

9. НБА. «Денвер» с трипл-даблом Йокича вырвал победу у «Нового Орлеана» в овертайме и другие результаты .

10. Трансферные новости. «Спартак» изучает возможность зимнего трансфера Помазуна из ЦСКА, утверждает Иван Карпов. Агент вратаря отшутился : «Давайте скажу, что он скоро переходит в «Манчестер». Данил Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро, написали в Metaratings. Сергей Егоров опроверг информацию. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» «железобетонно» перейдет в клуб Медиалиги, трансфер анонсировал глава МФЛ Осипов.

11. Федор Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции – «Атромитосу». У экс-форварда ЦСКА 3+2 в 7 последних матчах.

12. В «Барселоне» доверяют Флику, несмотря на результаты. В клубе уверены, что ситуация изменится.

13. «Боруссия» Дортмунд победила «Вольфсбург» (3:1), играя вдесятером после удаления Гросса на 62-й. Все результаты 15-го тура Бундеслиги – здесь .

14. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-15» и взял верх над ЦСКА, «Зенит» победил «Уралмаш».

15. Фанат выкрикнул «Германия для немцев» во время минуты молчания о наезде на людей в Магдебурге в матче 3-й лиги. Его вывели со стадиона, полиция ведет расследование.

Цитаты дня.

Каманцев о том, почему судьи, бравшие деньги от «Чайки», работают в РПЛ: «Они получали постфактум в виде благодарности и не совершали действий, чтобы заслужить ее . Эта ситуация их на всю жизнь научила, думаю»

Вайцеховская о лучшем тренере: «Не Тутберидзе – просто в силу того, что человек проигнорировал весь российский сезон и появился у борта в последний момент, засветиться на чемпионских фото»

Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна »

Дюков об охоте Воробьева: «Заяц не является «тотемным животным» в России. Однако я рос на мультфильме «Ну, погоди», на песне Никулина «Косят зайцы траву», поэтому мне зайцев жалко »

Кулижников о критериях ISU по нейтральному статусу: «Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле»

Ротенберг – менеджерам «Монреаля»: «Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура . В Российской империи все говорили по‑французски»