Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд – «Севилье» в Ла Лиге, также у него ассист на Браима. У Килиана 14+4 в 24 играх за клуб

Килиан Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд.

Французский нападающий открыл счет на 10-й минуте матча с «Севильей» в 18-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).

Ранее Мбаппе отличился в матчах с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка ФИФА, с «Аталантой» в Лиге чемпионов и с «Жироной» в чемпионате Испании.

На 53-й минуте игры француз сделал результативную передачу на Браима Диаса.

Сейчас на счету Мбаппе 14 голов и 4 ассиста за «Реал ». Килиан проводит 24-ю игру в составе мадридского клуба. Его подробную статистику можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.