Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд – «Севилье» в Ла Лиге, также у него ассист на Браима. У Килиана 14+4 в 24 играх за клуб
Килиан Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд.
Французский нападающий открыл счет на 10-й минуте матча с «Севильей» в 18-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).
Ранее Мбаппе отличился в матчах с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка ФИФА, с «Аталантой» в Лиге чемпионов и с «Жироной» в чемпионате Испании.
На 53-й минуте игры француз сделал результативную передачу на Браима Диаса.
Сейчас на счету Мбаппе 14 голов и 4 ассиста за «Реал». Килиан проводит 24-ю игру в составе мадридского клуба. Его подробную статистику можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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