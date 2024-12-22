Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Уралмашем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

В центральном матче тура в Краснодаре встретятся лидер турнира ЦСКА и «Локомотив-Кубань ». «Зенит » сыграет с «Уралмашем ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 17-3, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 15-5, Пари Нижний Новгород – 11-10, Уралмаш – 10-10, Парма – 10-11, Автодор – 9-12, Самара – 7-14, Енисей – 6-15, МБА-МАИ – 5-16, Астана – 0-21. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.