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Дюков об охоте Воробьева: «Заяц не является «тотемным животным» в России. Однако я рос на мультфильме «Ну, погоди», на песне Никулина «Косят зайцы траву», поэтому мне зайцев жалко»

Александр Дюков отреагировал на фотографии Дмитрия Воробьева с убитыми зайцами.

Ранее нападающий «Локомотива» в сторис инстаграма опубликовал фотографию, на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

«Вопрос о том, нарушил он законодательство или нет, лучше задать юристам. Если нарушил, то, конечно, это плохо. Если говорить о моем личном отношении, то заяц не является в России каким-то «тотемным животным».

Тем не менее, когда я рос, в детском саду все были зайчиками или снежинками. Я также вырос на мультфильме «Ну, погоди», где заяц был одним из героев, на песне Никулина «Косят зайцы траву» (смеется)... Поэтому, честно говоря, мне зайцев жалко», – заявил президент РФС.

Нигматуллин об охоте Воробьева: «Жалко зайчишек. Наверняка это в рамках дозволенного, но для публичного человека не очень гуманная история»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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