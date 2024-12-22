Ротенберг – менеджерам «Монреаля»: «Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура. В Российской империи все говорили по‑французски»

Роман Ротенберг поведал гостям из «Монреаля» о близости культур России и Франции.

В Санкт-Петербург приехали генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз и специальный советник Винсент Лекавалье .

Монреаль, представляющий провинцию Квебек, является крупнейшим франкоязычным городом Канады.

«Это отличная возможность обменяться опытом и обсудить, как развивать хоккей вместе. Мы рады вашему приезду. Мы очень уважаем Канаду, «Монреаль » и культуру хоккея.

Мы стараемся развивать хоккей так, чтобы все были счастливы. Хотим, чтобы хоккей с шайбой стал спортом номер один в России. Да, нам нужно много работать, чтобы продолжить все менять. Много работы, чтобы сделать еще один шаг вперед.

Да, многое меняется, но еще многое предстоит совершить. Думаю, вместе мы можем развивать хоккей. Работать в одиночку не лучшая идея. Эффективнее трудиться командой.

России исторически была близка французская культура. Очень давно, еще до СССР. В Российской империи все говорили по‑французски. Царская семья говорила по‑французски – это была часть культуры. До сих пор много людей говорит по‑французски. Они ценят французскую культуру.

Знаете, только во французском и русскому языках есть обращение на Вы. Только два языка в мире. Это результат культурного обмена. На русскую культуру французская культура оказала куда большое влияние, чем американская.

И, разумеется, хоккей. Канада – Россия. Все в Канаде любят хоккей. И в России тоже все любят хоккей. Именно поэтому у нас много общего. И есть уважение к Канаде. Сколько было исторических матчей, целое противостояние российского и канадского хоккея. Все помнят только эти игры», – сказал главный тренер СКА на встрече с представителями «Монреаля».