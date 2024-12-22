Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Мальцев, Якимушкин, Червоткин, Ардашев пробегут классическую «разделку» на 10 км
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Мужчины, 10 км, классический стиль
Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
65. Владимир Митрошин
66. Глеб Ретивых
91. Виктор Жуль
92. Алексей Виценко
95. Константин Тиунов
96. Сергей Устюгов
97. Александр Гребенько
98. Илья Трегубов
99. Илья Якимушкин
100. Ермил Вокуев
101. Евгений Белов
102. Алексей Червоткин
104. Егор Митрошин
108. Александр Терентьев
109. Дмитрий Жуль
110. Андрей Собакарев
111.Антон Тимашов
113. Денис Спицов
114. Андрей Ларьков
115. Илья Порошкин
117. Илья Семиков
121. Павел Соловьев
123. Александр Большунов
125. Артем Мальцев
129. Савелий Коростелев
131. Иван Горбунов
133. Сергей Ардашев
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
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