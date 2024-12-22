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Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Мальцев, Якимушкин, Червоткин, Ардашев пробегут классическую «разделку» на 10 км

22 декабря на лыжном Кубке России мужчины пробегут классическую «разделку».

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины, 10 км, классический стиль 

Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Старт-лист 

65. Владимир Митрошин 

66. Глеб Ретивых 

91. Виктор Жуль

92. Алексей Виценко  

95. Константин Тиунов 

96. Сергей Устюгов 

97. Александр Гребенько 

98. Илья Трегубов 

99. Илья Якимушкин 

100. Ермил Вокуев 

101. Евгений Белов 

102. Алексей Червоткин 

104. Егор Митрошин 

108. Александр Терентьев 

109. Дмитрий Жуль 

110. Андрей Собакарев 

111.Антон Тимашов 

113. Денис Спицов 

114. Андрей Ларьков 

115. Илья Порошкин 

117. Илья Семиков 

121. Павел Соловьев 

123. Александр Большунов 

125. Артем Мальцев 

129. Савелий Коростелев 

131. Иван Горбунов 

133. Сергей Ардашев 

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoГлеб Ретивых
logoВиктор Жуль
logoСергей Устюгов
logoАлексей Червоткин
logoЕрмил Вокуев
logoЕвгений Белов
logoДенис Спицов
logoАлександр Терентьев
logoДмитрий Жуль
logoАндрей Собакарев
logoАнтон Тимашов
logoАлександр Большунов
logoАндрей Ларьков
logoИлья Семиков
Илья Порошкин
logoАртем Мальцев
logoСергей Ардашев
logoИван Горбунов
logoСавелий Коростелев
Илья Трегубов
Константин Тиунов
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logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
Александр Гребенько
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