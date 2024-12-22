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Кубок мира. Масс-старт. Пройс, Эльвира Оберг, Жанмонно,Фойгт, Симон, Брезаз-Буше, Вирер, Кноттен, Хаузер пробегут масс-старт

22 декабря биатлонистки выступят в масс-старте на Кубке мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Женщины, масс-старт 

Начало – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

1. Франциска Пройс (Германия) 

2. Эльвира Оберг (Швеция) 

3. Лу Жанмонно (Франция) 

4. Ванесса Фойгт (Германия)

5. Жюлия Симон (Франция) 

6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 

7. Суви Минккинен (Финляндия) 

8. Элла Халварссон (Швеция) 

9. Жанна Ришар (Франция) 

10. Доротея Вирер (Италия) 

11. Анна Магнуссон (Швеция)

12. Осеан Мишлон (Франция) 

13. Каролин Кноттен (Норвегия) 

14. Наталия Сидорович (Польша)

15. Селина Гротиан (Германия) 

16. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoOkko
logoФранциска Пройс
logoЭльвира Оберг
logoВанесса Фойгт
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖюлия Симон
logoСуви Минккинен
logoДоротея Вирер
logoАнна Магнуссон
logoЭлла Халварссон
logoКаролине Кноттен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoВетле Шостад Кристиансен
logoАнси
logoсборная Польши жен
logoсборная Германии жен
результаты
logoСелина Гротиан
logoсборная Австрии жен
logoЖанна Ришар
масс-старт (жен)
logoОсеан Мишлон
logoсборная Швеции жен
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoсборная Франции жен
logoсборная Норвегии жен
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