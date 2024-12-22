Кубок мира. Масс-старт. Пройс, Эльвира Оберг, Жанмонно,Фойгт, Симон, Брезаз-Буше, Вирер, Кноттен, Хаузер пробегут масс-старт
22 декабря биатлонистки выступят в масс-старте на Кубке мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Женщины, масс-старт
Начало – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Франциска Пройс (Германия)
2. Эльвира Оберг (Швеция)
3. Лу Жанмонно (Франция)
4. Ванесса Фойгт (Германия)
5. Жюлия Симон (Франция)
6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
7. Суви Минккинен (Финляндия)
8. Элла Халварссон (Швеция)
9. Жанна Ришар (Франция)
10. Доротея Вирер (Италия)
11. Анна Магнуссон (Швеция)
12. Осеан Мишлон (Франция)
13. Каролин Кноттен (Норвегия)
14. Наталия Сидорович (Польша)
15. Селина Гротиан (Германия)
16. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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