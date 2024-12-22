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Фанат выкрикнул «Германия для немцев» во время минуты молчания о наезде на людей в Магдебурге в матче 3-й лиги. Его вывели со стадиона, полиция ведет расследование

Болельщика арестовали за лозунг во время минуты молчания о теракте в Магдебурге.

Напомним, 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге – погибли 5 человек, более 200 пострадали. Подозреваемый задержан полицией – по официальным данным, им оказался 50-летний врач из Саудовской Аравии, который проживает в Германии с 2006 года. Власти страны расценивают произошедшее как теракт.

Во время минуты молчания в память о жертвах трагедии перед матчем 3-й лиги Германии между «Рот-Вайсс Эссен» и «Штутгартом-2» (2:2) один из болельщиков выкрикнул: «Германия для немцев».

Фанаты «Рот-Вайсса» отреагировали на случившееся кричалкой «Нацисты – вон!» Кричалку поддержало большинство зрителей.

Нарушителя немедленно вывели нарушителя со стадиона, теперь ему запрещено посещать матчи. Кроме того, клуб написал заявление в полицию.

В настоящий момент полиция проводит расследование инцидента. По его результатам в отношении болельщика может быть заведено уголовное дело.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Kicker
происшествия
logoбундеслига Германия
logoШтутгарт-2
болельщики
logoРот-Вайсс Эссен
logoД3 Германия
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