Кубок Франции. «Лилль» в гостях у «Руана», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье

Пройдут матчи 1/32 финала Кубка Франции.

В пятницу «Лилль» сыграет с «Руаном».

В субботу «Гавр» Далера Кузяева в гостях встретится с «Бриошеном», «Тулуза» – с «О-Лионне». «Ницце» предстоит матч с «Корте».

В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова на выезде сыграет с «Лансом», «Монако» Александра Головина встретится с «Юнион Сен-Жан», а «Марсель» – с «Сент-Этьеном».

Кубок Франции

1/32 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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