Кубок Франции. «Лилль» в гостях у «Руана», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
Пройдут матчи 1/32 финала Кубка Франции.
В пятницу «Лилль» сыграет с «Руаном».
В субботу «Гавр» Далера Кузяева в гостях встретится с «Бриошеном», «Тулуза» – с «О-Лионне». «Ницце» предстоит матч с «Корте».
В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова на выезде сыграет с «Лансом», «Монако» Александра Головина встретится с «Юнион Сен-Жан», а «Марсель» – с «Сент-Этьеном».
Кубок Франции
1/32 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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