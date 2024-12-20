Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Лейпциг», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные
В Бундеслиге пройдут матчи 15-го тура.
В пятницу «Бавария» примет «РБ Лейпциг».
В субботу «Айнтрахт» сыграет дома с «Майнцем», «Байер» – с «Фрайбургом».
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд встретится в гостях с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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