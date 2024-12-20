Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Лейпциг», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные

В Бундеслиге пройдут матчи 15-го тура.

В пятницу «Бавария » примет «РБ Лейпциг ».

В субботу «Айнтрахт » сыграет дома с «Майнцем », «Байер » – с «Фрайбургом».

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд встретится в гостях с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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