Игроки «Реала» устроили для Наваса коридор почета перед матчем на «Бернабеу». Защитник «Севильи» проводит последний матч в карьере
«Реал» принимает «Севилью» в 18-м туре Ла Лиги. Сегодняшний матч станет для 39-летнего Наваса последним в карьере – защитник «Севильи» начал игру в запасе.
Перед началом матча футболисты обеих команд выстроились в почетный коридор для Наваса. Капитан мадридцев Лука Модрич вручил Хесусу футболку «Реала» с автографами всех игроков основного состава. Защитник «Севильи» не сдержал слез, когда болельщики на «Сантьяго Бернабеу» встретили его овациями.
Фото: x.com/SevillaFC
Навас выступал за «Севилью» с 2003-го по 2013-й и с 2017-го. В составе андалусийского клуба он дважды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге Европы и по разу становился обладателем Суперкубка Испании и Европы.
«Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом. Слезы, еще слезы и безмерное уважение 😢
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий