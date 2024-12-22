Игроки «Реала» устроили для Наваса коридор почета перед матчем на «Бернабеу». Защитник «Севильи» проводит последний матч в карьере

Игроки «Реала» устроили коридор почета Хесусу Навасу перед матчем с «Севильей».

«Реал» принимает «Севилью» в 18-м туре Ла Лиги . Сегодняшний матч станет для 39-летнего Наваса последним в карьере – защитник «Севильи» начал игру в запасе.

Перед началом матча футболисты обеих команд выстроились в почетный коридор для Наваса. Капитан мадридцев Лука Модрич вручил Хесусу футболку «Реала» с автографами всех игроков основного состава. Защитник «Севильи» не сдержал слез, когда болельщики на «Сантьяго Бернабеу » встретили его овациями.

Фото: x.com/SevillaFC

Навас выступал за «Севилью» с 2003-го по 2013-й и с 2017-го. В составе андалусийского клуба он дважды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге Европы и по разу становился обладателем Суперкубка Испании и Европы.

«Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом. Слезы, еще слезы и безмерное уважение 😢