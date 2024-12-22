У Кочеткова два ассиста против «Рейнджерс». Вратарь «Каролины» стал самым результативным игроком матча

Голкипер Петр Кочетков стал самым результативным игроком матча НХЛ.

Хоккеист «Каролины» отметился двумя ассистами в игре против «Рейнджерс ». Он поучаствовал в атаках, которые привели к голам Джека Рословика (34-я минута) и Себастьяна Ахо (58-я).

По одной результативной передаче также у других российских игроков, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова .

Кочетков совершил больше голевых действий, чем любой другой участник матча, однако не вошел в тройку звезд.