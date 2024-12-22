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Переговоры о переходе Глебова в «Динамо» не ведутся (Сергей Егоров)

Переговоры о переходе Данила Глебова в «Динамо» не ведутся.

Об этом сообщает инсайдер Сергей Егоров. По его информации, данные об активации переговорного процесса также не соответствуют действительности.

Metaratings ранее сообщал, что Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
logoДанил Глебов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Сергей Егоров журналист
logoРостов
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