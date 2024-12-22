Переговоры о переходе Глебова в «Динамо» не ведутся (Сергей Егоров)
Переговоры о переходе Данила Глебова в «Динамо» не ведутся.
Об этом сообщает инсайдер Сергей Егоров. По его информации, данные об активации переговорного процесса также не соответствуют действительности.
Metaratings ранее сообщал, что Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем