Переговоры о переходе Глебова в «Динамо» не ведутся (Сергей Егоров)

Переговоры о переходе Данила Глебова в «Динамо» не ведутся.

Об этом сообщает инсайдер Сергей Егоров. По его информации, данные об активации переговорного процесса также не соответствуют действительности.

Metaratings ранее сообщал, что Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро.