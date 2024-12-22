«Ливерпуль» опережает «Челси» на 4 очка при игре в запасе, «Арсенал» – на 6. «Сити» опустился на 7-е место в АПЛ после разгрома «МЮ» «Борнмутом»
«Ливерпуль» упрочил лидерство в турнирной таблице АПЛ.
Команда Арне Слота обыграла «Тоттенхэм» со счетом 6:3 в 17-м туре. В активе «Ливерпуля» 39 очков и игра в запасе.
На втором месте идет «Челси» (35 очков), потерявший очки с «Эвертоном» (0:0). Тройку замыкает «Арсенал» (33 балла).
«Ноттингем Форест» занимает четвертую строчку, набрав 31 очко.
«Манчестер Сити» опустился на 7-е место с 27 очками. Команду Пепа Гвардиолы обошли «Борнмут» (28), разгромивший «МЮ» (3:0), и «Астон Вилла» (28), обыгравшая «горожан» (2:1).
«Манчестер Юнайтед» идет 13-м с 22 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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