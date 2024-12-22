Кулижников о критериях ISU по нейтральному статусу: «Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле»
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.
– Как воспринял новость о нейтральном статусе?
– Все зависит от критериев. Их нужно узнать поточнее, потому что сейчас все известно лишь в общих чертах. Будем смотреть и ставить цели. Но пока что я не думаю, что нейтральный статус – это хорошая идея, ни для России, ни для спортсменов.
Будет много неприятных инцидентов, которые уже случались до этого. Могут за месяц до Олимпиады отозвать статус, могут какой-нибудь мельдоний найти, как уже бывало. Поэтому к данной новости я отношусь крайне скептически. Могу сказать, что я не на все буду согласен.
– Не веришь, что все пройдет гладко?
– Не верю, никак. Это все – формальный допуск, который они там делают для галочки, для себя. Мне видится так. Надеюсь, я ошибаюсь. <...>
– Если по какой-то причине нейтральный статус не дадут твоему тренеру Дмитрию Дорофееву, сможешь поехать один?
– Да я и сам не смогу, скорее всего, поехать, у меня же была дисквалификация за допинг.
– Этого нет в критериях.
– Придумают. Такое было в 2018 году, перед Олимпиадой. Я все помню очень хорошо.
– Без флага и гимна – нормально?
– Не очень.
– Комбинезоны будут голубые, готов к такому цвету?
– Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле, – сказал пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях Кулижников.
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