Кулижников о критериях ISU по нейтральному статусу: «Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле»

Конькобежец Павел Кулижников резко высказался о критериях допуска ISU.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

– Как воспринял новость о нейтральном статусе?

– Все зависит от критериев. Их нужно узнать поточнее, потому что сейчас все известно лишь в общих чертах. Будем смотреть и ставить цели. Но пока что я не думаю, что нейтральный статус – это хорошая идея, ни для России, ни для спортсменов.

Будет много неприятных инцидентов, которые уже случались до этого. Могут за месяц до Олимпиады отозвать статус, могут какой-нибудь мельдоний найти, как уже бывало. Поэтому к данной новости я отношусь крайне скептически. Могу сказать, что я не на все буду согласен.

– Не веришь, что все пройдет гладко?

– Не верю, никак. Это все – формальный допуск, который они там делают для галочки, для себя. Мне видится так. Надеюсь, я ошибаюсь. <...>

– Если по какой-то причине нейтральный статус не дадут твоему тренеру Дмитрию Дорофееву, сможешь поехать один?

– Да я и сам не смогу, скорее всего, поехать, у меня же была дисквалификация за допинг.

– Этого нет в критериях.

– Придумают. Такое было в 2018 году, перед Олимпиадой. Я все помню очень хорошо.

– Без флага и гимна – нормально?

– Не очень.

– Комбинезоны будут голубые, готов к такому цвету?

– Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле, – сказал пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях Кулижников .