  • Варди сделал дубль впервые за 1,5 года. 38-летний форвард «Кремонезе» дважды забил «Болонье»
Джейми Варди сделал дубль впервые за полтора года.

Джейми Варди дважды отличился в одном матче впервые за полтора года.

38-летний форвард «Кремонезе» сделал дубль в игре Серии А с «Болоньей» (3:1, второй тайм). Англичанин забил на 35-й и 50-й минутах.

Последний раз Варди отмечался двумя голами 29 апреля 2024 года. Тогда его бывший клуб «Лестер» разгромил «Престон» со счетом 3:0 в Чемпионшипе.

С полной статистикой Варди можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
