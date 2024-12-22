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«Аталанта» – «Эмполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Аталанта» примет «Эмполи» в 17-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАталанта
logoсерия А Италия
онлайны
logoЭмполи
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