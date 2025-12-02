  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и «Челси» начали переговоры о трансфере защитника Бразилии U17 Луиса Эдуардо. Отступные игрока с 1 матчем за взрослую команду «Гремио» – 60 млн евро (As)
8

«МЮ» и «Челси» начали переговоры о трансфере защитника Бразилии U17 Луиса Эдуардо. Отступные игрока с 1 матчем за взрослую команду «Гремио» – 60 млн евро (As)

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 17-летним бразильцем.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к Луису Эдуардо из «Гремио». 

По информации As, английские клубы уже начали переговоры о трансфере  защитника и могут сделать предложения в ближайшие недели. Контракт 17-летнего игрока с его нынешней командой рассчитан до мая 2028 года, в нем указана сумма отступных – 60 миллионов евро.

В составе основной команды «Гремио» Луис Эдуардо провел 1 матч. На его счету также 13 игр и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U17, в ноябре он принимал участие в юношеском чемпионате мира.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33487 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Англия
logoГремио
logoсборная Бразилии U-17
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
46 минут назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
9 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
24 минуты назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23