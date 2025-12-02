«МЮ» и «Челси» начали переговоры о трансфере защитника Бразилии U17 Луиса Эдуардо. Отступные игрока с 1 матчем за взрослую команду «Гремио» – 60 млн евро (As)

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 17-летним бразильцем.

«Челси » и «Манчестер Юнайтед » проявляют интерес к Луису Эдуардо из «Гремио ».

По информации As, английские клубы уже начали переговоры о трансфере защитника и могут сделать предложения в ближайшие недели. Контракт 17-летнего игрока с его нынешней командой рассчитан до мая 2028 года, в нем указана сумма отступных – 60 миллионов евро.

В составе основной команды «Гремио» Луис Эдуардо провел 1 матч. На его счету также 13 игр и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U17, в ноябре он принимал участие в юношеском чемпионате мира.