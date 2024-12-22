У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Бергамаски лидируют в таблице
«Аталанта» продлила победную серию в чемпионате Италии.
Клуб из Бергамо обыграл «Эмполи» (3:2) в 17-м туре.
Это 11-я победа «Аталанты» подряд в Серии А. Бергамаски не теряют очки с конца сентября после ничьей с «Болоньей» (1:1).
Команда Джан Пьеро Гасперини лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Аталанта» опережает «Наполи» на 2 балла.
В следующем туре команда сыграет на выезде с «Лацио». Встреча пройдет 28 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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