У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Бергамаски лидируют в таблице

«Аталанта» продлила победную серию в чемпионате Италии.

Клуб из Бергамо обыграл «Эмполи» (3:2) в 17-м туре.

Это 11-я победа «Аталанты» подряд в Серии А. Бергамаски не теряют очки с конца сентября после ничьей с «Болоньей» (1:1).

Команда Джан Пьеро Гасперини лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Аталанта» опережает «Наполи» на 2 балла.

В следующем туре команда сыграет на выезде с «Лацио». Встреча пройдет 28 декабря.