Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро (Metaratings)

Капитан «Ростова» Данил Глебов может перейти в «Динамо».

По данным Metaratings.ru, «Динамо » активизировало переговоры о переходе полузащитника. Это произошло на фоне возможного ухода хавбека Луиса Чавеса. «Динамо» и «Ростов » пытаются согласовать сумму трансфера, которая может составить около 9-10 млн евро.

В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей.