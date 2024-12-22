Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 млн евро (Metaratings)
Капитан «Ростова» Данил Глебов может перейти в «Динамо».
По данным Metaratings.ru, «Динамо» активизировало переговоры о переходе полузащитника. Это произошло на фоне возможного ухода хавбека Луиса Чавеса. «Динамо» и «Ростов» пытаются согласовать сумму трансфера, которая может составить около 9-10 млн евро.
В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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