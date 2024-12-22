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  • Каманцев о том, почему судьи, бравшие деньги от «Чайки», работают в РПЛ: «Они получали постфактум в виде благодарности и не совершали действий, чтобы заслужить ее. Эта ситуация их на всю жизнь научила, думаю»
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Каманцев о том, почему судьи, бравшие деньги от «Чайки», работают в РПЛ: «Они получали постфактум в виде благодарности и не совершали действий, чтобы заслужить ее. Эта ситуация их на всю жизнь научила, думаю»

Павел Каманцев вспомнил о ситуации с «Чайкой» и выплатам судьям.

– Г-н Федорищев во время пресс-конференции задал мне вопрос – неужели не знаю, что судьи берут деньги? Как бы вы ответили на него?

– У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать – да, мы знаем об этом.

– Но ведь в случае с этой историей известно, что некоторые арбитры, которые получали на карточку деньги от представителя клуба, в итоге продолжают судить, в том числе в РПЛ. Как так вышло?

– Объясняется просто – они взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем сразу же стали исправлять – все финансовые отношения должны идти через федерацию.

Осталось только одно исключение, – товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче.

– То есть в том случае с «Чайкой» арбитры, помимо стандартного гонорара, получили что-то еще.

– Да, еще бонусы. Что важно для меня – до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. И с каким-то временным отлагательным лагом им на счет были перечислены деньги. То есть они не совершали никаких действий, чтобы эту благодарность заслужить. То, что они получили деньги и не вернули их – это проблема.

– Они не понимали, за что им перечислили деньги?

– Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Поэтому свою одну единственную запасную жизнь в судействе использовали.

– Кто из этих арбитров судит сейчас в РПЛ?

– Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила, – сказал глава судейского комитета РФС .

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЧайка Песчанокопское
logoсудьи
Павел Каманцев
Рафаэль Шафеев
logoАшот Хачатурянц
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Сафьян
деньги
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