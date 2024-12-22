  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна»
42

Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна»

Владимир Потанин напомнил о важной роли России в мировом хоккее.

– Вы верите в потепление со стороны Международной федерации хоккея, что сборная России сможет принять участие в Олимпиаде-2026 в Милане и будет допущена к чемпионатам мира?

– История не терпит сослагательного наклонения. Пока такое решение не подтверждено, трудно на это всерьез рассчитывать. И вообще, ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия – одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет.

Я за то, чтобы возвращаться с высоко поднятой головой. Извинятся пусть сначала за то, что они натворили, когда мучили нас без флага и гимна. А потом пусть приглашают. Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды.

Вот случился допинговый скандал. Надо признать те ошибки, которые были в этой области. Посыпать голову пеплом: да, здесь неправы. И все, оставить эту страницу в прошлом. Но дальше извольте с нами общаться как с равными, как с достойной спортивной державой.

Мне вспоминается ситуация в биатлоне, когда наш Александр Логинов был дисквалифицирован. Потом он вернулся и стал чемпионом мира. Это ведь заслуживает всякого уважения.

Кстати говоря, наши западные партнеры проповедуют культуру того, что если человек исправился, то он молодец. Они любят такие истории, показывают их по телевизору. Когда проблемы случились у Серены Уильямс и она стала исправляться, из нее супергероиню сделали.

А вот Логинова начали считать чуть ли не человеком второго сорта. Не пожимать ему руку, не приходить на пресс-конференции. Это что за культура такая?

И возвращаясь к вашему вопросу: я спокойно отношусь к тому, если это случится со стороны ИИХФ. Пригласят – придем. Но вот я не стал бы играть без флага и гимна. Не стал бы, и все, – заявил президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Потанин
logoМатч ТВ
logoСерена Уильямс
logoИИХФ
logoОлимпиада-2026
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoАлександр Логинов
logoолимпийский хоккейный турнир
Норильский никель
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Потанин, Усманов, Тимченко, Алекперов, Мордашов – среди 25 богатейших российских бизнесменов. Их состояние выросло на 26 млрд долларов с начала года (Bloomberg)
841 ноября, 19:55
Ларионов о «Норильске»: «Озвучили Потанину наши пожелания от «Легенд хоккея», Норильск заслуживает команду в КХЛ. Для «Торпедо» матчи были хорошей проверкой»
3325 августа, 20:03
Потанин о хоккее в России: «Не просто спорт номер один, а часть культурного кода. Ночная лига – самое массовое любительское хоккейное движение в мире»
2517 мая, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
«Пусть хейтеры радуются. Я люблю слухи, они всю жизнь со мной ходят». Голдобин про возможный уход из «Спартака»
3 минуты назад
Квартальнов про 2:3 ОТ со «Спартаком»: «Динамо» забивают в конце периодов, соперник концентрируется, а мы расслабляемся. Нужно убивать игру в последние 5 минут»
16 минут назад
Никитин про 3:1 с «Сочи»: «Локо» создавал моменты, забил хорошие голы. Мы не настраивали ребят, профессиональных спортсменов не нужно настраивать на любимое дело»
40 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Каролину», «Тампа» против «Флориды», «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом»
38сегодня, 17:39Live
Жамнов про освещение на матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте: «Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю»
сегодня, 17:33
Илья Ковальчук: «Овечкин – феноменальный игрок. Забить более 850 голов… Даже тяжело выговорить. Он уникален»
10сегодня, 16:48
«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Ружичка на 1-й минуте овертайма принес победу над минским «Динамо» в Ташкенте
5сегодня, 16:28
КХЛ. «Спартак» выиграл у «Динамо» Минск в Ташкенте, «Локомотив» обыграл «Сочи», ЦСКА победил «Нефтехимик», «Автомобилист» уступил «Северстали»
73сегодня, 16:21
У «Сочи» 8-е поражение подряд и 10-е в 11 последних матчах – от «Локомотива». Команда Зубова идет последней на Западе
1сегодня, 16:11
Заварухин про 2:3 с «Северсталью»: «Автомобилист» сдержал штурм в начале встречи, но нарушил законы хоккея во 2-м периоде: неправильные смены и оборона на возврате на последних минутах»
3сегодня, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
«В «Динамо» перестройка закончилась, а в ЦСКА только начинается. И не думал, что они будут в фаворитах регулярки. А плей-офф – это совсем другие игры». Крикунов про армейцев
9 минут назад
Дзюба про хоккей: «Любимый вратарь – Бродер, русский – Набоков Евгений. Но Илья тоже в порядке, на Кубке Первого канала вытворял чудеса!»
122 минуты назад
Глава КХЛ Морозов об игре «Спартака» и «Динамо» Минск в Ташкенте: «И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие. Планируем продолжить традицию выноса матчей»
252 минуты назад
На матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте было 9 405 зрителей. Это самая посещаемая игра КХЛ среди вынесенных, предыдущий рекорд – 5 895 болельщиков в Вене в 2018-м
2сегодня, 17:25
Крикунов об «Авангарде»: «Я там кризиса не видел, физику подтянуть надо было. Тренер по физподготовке все проспал, с него спрашивать надо или вообще выгнать и взять другого!»
4сегодня, 17:14
Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана: «Неучастие России в турнирах – это потеря для мирового хоккея, в ИИХФ это признают, но сами не могут принять решение»
1сегодня, 16:57
Илья Воробьев: «СКА – талантливая команда по мастерству и классу. ЦСКА нужно обыгрывать ее»
1сегодня, 16:41
Леонтьев про 4:7 с ЦСКА: «У «Нефтехимика» была какая-то скованность. Хотя забили 4 сильному сопернику, который сегодня на ходу»
сегодня, 15:59
«Северсталь» выиграла 5-й матч подряд – 3:2 с «Автомобилистом». У екатеринбуржцев 6 поражений в 7 играх
сегодня, 13:45
Афанасьев из ЦСКА о музыке: «Нравится певец Macan, хотел бы с ним познакомиться. Все еще впереди – Нестеров везде меня таскает»
3сегодня, 13:12
Рекомендуем