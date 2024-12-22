Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна»

Владимир Потанин напомнил о важной роли России в мировом хоккее.

– Вы верите в потепление со стороны Международной федерации хоккея, что сборная России сможет принять участие в Олимпиаде-2026 в Милане и будет допущена к чемпионатам мира?

– История не терпит сослагательного наклонения. Пока такое решение не подтверждено, трудно на это всерьез рассчитывать. И вообще, ситуация несколько унизительная, будто мы ждем манны небесной. Россия – одна из ведущих хоккейных школ в мире. А мы ждем приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет.

Я за то, чтобы возвращаться с высоко поднятой головой. Извинятся пусть сначала за то, что они натворили, когда мучили нас без флага и гимна. А потом пусть приглашают. Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды.

Вот случился допинговый скандал. Надо признать те ошибки, которые были в этой области. Посыпать голову пеплом: да, здесь неправы. И все, оставить эту страницу в прошлом. Но дальше извольте с нами общаться как с равными, как с достойной спортивной державой.

Мне вспоминается ситуация в биатлоне, когда наш Александр Логинов был дисквалифицирован. Потом он вернулся и стал чемпионом мира. Это ведь заслуживает всякого уважения.

Кстати говоря, наши западные партнеры проповедуют культуру того, что если человек исправился, то он молодец. Они любят такие истории, показывают их по телевизору. Когда проблемы случились у Серены Уильямс и она стала исправляться, из нее супергероиню сделали.

А вот Логинова начали считать чуть ли не человеком второго сорта. Не пожимать ему руку, не приходить на пресс-конференции. Это что за культура такая?

И возвращаясь к вашему вопросу: я спокойно отношусь к тому, если это случится со стороны ИИХФ . Пригласят – придем. Но вот я не стал бы играть без флага и гимна. Не стал бы, и все, – заявил президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.