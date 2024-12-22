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Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Лагрейд, Жаклен, Перро, Самуэльссон, Сорум, Фийон-Майе, Наврат, Улдал выступят в гонке

22 декабря на Кубке мира по биатлону в Анси пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, масс-старт 

Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

1. Йоханнес Бо (Норвегия) 

2.Стурла Лагрейд (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция) 

4. Эрик Перро (Франция) 

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) 

7. Филипп Наврат (Германия) 

8. Фабьен Клод (Франция) 

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) 

10. Мартин Улдал (Норвегия)

11. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

12. Ветле Кристиансен (Норвегия) 

13. Яков Фак (Словения) 

14. Томмазо Джакомель (Италия) 

15. Кэмпбелл Райт (США) 

20. Тарьей Бо (Норвегия) 

30. Мартин Понсилуома (Швеция) 

Полный старт лист здесь. 

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЙоханнес Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭрик Перро
logoКентен Фийон-Майе
logoФабьен Клод
logoФилипп Наврат
logoВебьорн Сорум
logoЛаура Дальмайер
logoВетле Шостад Кристиансен
logoЭндре Стремсхайм
logoЯков Фак
logoКэмпбелл Райт
logoТоммазо Джакомель
logoТарьей Бо
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logoсборная Норвегии
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logoсборная Словении жен
logoсборная Франции
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