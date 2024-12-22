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«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в 17-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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