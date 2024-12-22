«МЮ» при Амориме пропустил 17 голов 9 матчах. В 18 играх сезона до него было 20 пропущенных
«МЮ» при Рубене Амориме пропускает почти в два раза чаще.
Манкунианцы проиграли «Борнмуту» в 17-м туре АПЛ со счетом 0:3. Первый матч португальца во главе «МЮ» состоялся 24 ноября – ничья с «Ипсвичем» (1:1).
«МЮ» провел 9 матчей под руководством Аморима и пропустил 17 голов. В 18 играх сезона до его прихода было 20 пропущенных мячей.
«Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 22 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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