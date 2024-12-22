«МЮ» при Амориме пропустил 17 голов 9 матчах. В 18 играх сезона до него было 20 пропущенных

«МЮ» при Рубене Амориме пропускает почти в два раза чаще.

Манкунианцы проиграли «Борнмуту » в 17-м туре АПЛ со счетом 0:3. Первый матч португальца во главе «МЮ» состоялся 24 ноября – ничья с «Ипсвичем» (1:1).

«МЮ » провел 9 матчей под руководством Аморима и пропустил 17 голов. В 18 играх сезона до его прихода было 20 пропущенных мячей.

«Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 22 очками.