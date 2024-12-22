«Челси» прервал 8-матчевую победную серию. Команда не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед и 3 ничьих
Прервалась 8-матчевая победная серия «Челси».
Сегодня команда Энцо Марески сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0) в 17-м туре АПЛ.
Ранее «Челси» одержал 8 побед подряд в Премьер-лиге и Лиге конференций – последний раз «синие» теряли очки 10 ноября в дерби с «Арсеналом» (1:1).
«Челси» не проигрывает 12 матчей подряд во всех турнирах, одержав на этом отрезке 9 побед и трижды сыграв вничью. Последнее поражение команда потерпела 30 октября – от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги (0:2).
В следующем матче «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Игра 18-го тура АПЛ пройдет 26 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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