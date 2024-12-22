«Челси» прервал 8-матчевую победную серию. Команда не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед и 3 ничьих

Прервалась 8-матчевая победная серия «Челси».

Сегодня команда Энцо Марески сыграла вничью с «Эвертоном » (0:0) в 17-м туре АПЛ .

Ранее «Челси » одержал 8 побед подряд в Премьер-лиге и Лиге конференций – последний раз «синие» теряли очки 10 ноября в дерби с «Арсеналом» (1:1).

«Челси» не проигрывает 12 матчей подряд во всех турнирах, одержав на этом отрезке 9 побед и трижды сыграв вничью. Последнее поражение команда потерпела 30 октября – от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги (0:2).

В следующем матче «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Игра 18-го тура АПЛ пройдет 26 декабря.