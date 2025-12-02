Канчельскис против искусственных и крытых полей: «Хотим хороший футбол, а приходится выходить на поле 1905 года – Ленин на нем играл еще! ЧМ проводили ради галочки?»
Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис выступил против проведения матчей на искусственных полях и в крытых манежах.
«Ну так же нельзя! Футболисты страдают, болельщики страдают. Когда играешь на воздухе, дышишь воздухом, а тут в манеже.
Такая же история с искусственными полями – я на них всегда буду жаловаться. Хотим показывать хороший и красивый футбол, а приходится играть на искусственном поле 1905 года – Ленин на нем играл еще!
Техника безопасности очень плохая, футболисты на первых минутах получают травмы, в полутора метрах от поля стоит продувочная система. Зачем мы, спрашивается, проводили чемпионат мира? Чтобы галочку поставить?
У нас же нормальные погодные условия, как во всем мире. Но там играют на натуральных полях, а мы – на искусственных», – сказал Канчельскис.