Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции – «Атромитосу». У форварда 3+2 в 7 последних матчах
Федор Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции.
Бывший нападающий ЦСКА открыл счет в матче с «Атромитосом» в рамках 16-го тура греческой Суперлиги.
В 7 последних матчах за ПАОК Чалов отметился 3 голами и 2 ассистами. Ранее Федор дважды забил в Лиге Европы – РФШ (2:0) и «Ференцварошу» (5:0).
Всего за ПАОК Чалов провел 24 матча, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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