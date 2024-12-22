Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции – «Атромитосу». У форварда 3+2 в 7 последних матчах

Федор Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции.

Бывший нападающий ЦСКА открыл счет в матче с «Атромитосом » в рамках 16-го тура греческой Суперлиги.

В 7 последних матчах за ПАОК Чалов отметился 3 голами и 2 ассистами. Ранее Федор дважды забил в Лиге Европы – РФШ (2:0) и «Ференцварошу» (5:0).

Всего за ПАОК Чалов провел 24 матча, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Его статистику можно найти здесь .