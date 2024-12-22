  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции – «Атромитосу». У форварда 3+2 в 7 последних матчах
Видео
17

Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции – «Атромитосу». У форварда 3+2 в 7 последних матчах

Федор Чалов забил за ПАОК в чемпионате Греции.

Бывший нападающий ЦСКА открыл счет в матче с «Атромитосом» в рамках 16-го тура греческой Суперлиги.

В 7 последних матчах за ПАОК Чалов отметился 3 голами и 2 ассистами. Ранее Федор дважды забил в Лиге Европы – РФШ (2:0) и «Ференцварошу» (5:0).

Всего за ПАОК Чалов провел 24 матча, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoФедор Чалов
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАтромитос
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК
1620 декабря, 05:00Спецпроект
Гол почти с центра, ассист Чалова – яркие хайлайты дарит ПАОК. А мы смотрим!
58 декабря, 22:55Видео
Чалов об РПЛ и греческой лиге: «Очень разные – в Греции еврокубки, многие играли в больших командах. «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, а ПАОК – чемпионат у них. Вот и думайте»
9827 ноября, 16:24
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о 4:2 с «Севильей»: «Реал» провел хороший матч, игроки атаки лучше себя проявляют. Отличное завершение года»
29 минут назад
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
14 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Монцы», «Аталанта» одолела «Эмполи», «Рома» забила 5 мячей «Парме»
2820 минут назад
«Ливерпуль» не проигрывает 21 матч подряд – 18 побед и 3 ничьих
3142 минуты назад
«Ливерпуль» опережает «Челси» на 4 очка при игре в запасе, «Арсенал» – на 6. «Сити» опустился на 7-е место в АПЛ после разгрома «МЮ» «Борнмутом»
2744 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» забил 6 голов «Тоттенхэму», «МЮ» разгромлен «Борнмутом», «Челси» и «Эвертон» не забили
135751 минуту назад
«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» на выезде – 6:3! У Салаха два гола и два ассиста, Диас сделал дубль
9751 минуту назад
Мбаппе после 4:2 с «Севильей»: «Моя адаптация завершена – знаю, что способен на большее. После промаха с пенальти с «Атлетиком» я достиг дна, понял, что должен выкладываться»
1252 минуты назад
У Салаха 2+2 в матче с «Тоттенхэмом». Мо – первый игрок с 10+ голами и 10+ ассистами в 4 сезонах АПЛ подряд
5754 минуты назад
Мудрик о победе Усика над Фьюри: «Предсказуемо и заслуженно. Тайсон стал лучше, но этого недостаточно для победы»
22сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Бергамаски лидируют в таблице
3 минуты назад
Салах вышел на 4-е место в списке бомбардиров «Ливерпуля» – 229 голов. Египтянин обошел Лидделла, лидирует Раш – 346
516 минут назадФото
«Монца» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
819 минут назад
«Аталанта» вырвала победу у «Эмполи» – 3:2. У де Кетеларе дубль, победный гол – на 86-й минуте
1220 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина разгромил «Юнион Сен-Жан», «Марсель» забил 4 гола «Сент-Этьену», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом»
1045 минут назад
«Боруссия» Дортмунд победила «Вольфсбург» (3:1), играя вдесятером после удаления Гросса на 62-й
749 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вольфсбург», «Бохум» обыграл «Хайденхайм»
3449 минут назад
«Реал» не проигрывает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья при 3+ забитых голах в каждой игре
4сегодня, 17:30
Ринат Дасаев: «Надо вводить потолок зарплат, как в хоккее. И футбол будет не только в Москве и Питере подниматься, но и в регионах. Туда пойдет молодежь»
13сегодня, 17:29
Хейсен забил «МЮ» и набрал 11 фэнтези-очков. У защитника 2 гола в 4 последних играх АПЛ
сегодня, 17:18Фэнтези
Рекомендуем