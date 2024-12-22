Салах вышел на 4-е место в списке бомбардиров «Ливерпуля» – 229 голов. Египтянин обошел Лидделла, лидирует Раш – 346
Мохамед Салах поднялся на строчку выше в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля».
Египтянин забил 228-й и 229-й голы в 373-м матче за «Ливерпуль» – мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ (6:3).
Таким образом, Салах обошел Билли Лидделла (228 мячей в 534 матчах) и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба.
Первая тройка выглядит так:
Иан Раш (660 матчей, 346 голов);
Роджер Хант (492 матча, 285 голов);
Гордон Ходжсон (377 матчей, 241 гол).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Ливерпуля»
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