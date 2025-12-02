  • Спортс
  • Слуцкий о «Балтике»: «Там тренерские игроки – как у Бердыева были футболисты, которые играли только при нем. Поэтому нужно убрать оптимизм, что они должны переходить в топ-клубы»
Слуцкий о «Балтике»: «Там тренерские игроки – как у Бердыева были футболисты, которые играли только при нем. Поэтому нужно убрать оптимизм, что они должны переходить в топ-клубы»

Леонид Слуцкий: у «Балтики» тренерские игроки – как были у Бердыева.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему не стоит говорить о переходе игроков «Балтики» в топ-клубы. 

В 17-м туре Мир РПЛ команда Андрея Талалаева обыграла «Спартак» (1:0). 

– Игра со «Спартаком» была тестом на тактическую профпригодность «Балтики». Когда вы теряете игрока, команда без тактических принципов разваливается.

«Балтика», даже потеряв игрока, сохраняет принципы, закрывает все зоны, найти свободную очень сложно. «Балтика» настолько системная команда, что их сложно вскрывать. 

Меня впечатляет, что в «Балтике» футболисты, которые вчера играли в ФНЛ-2, настолько встроены в систему, что выглядят органично.

Мы часто любим восхвалять или принижать какого-то игрока. Сейчас мы восхваляем игроков «Балтики», а на самом деле это тренерские игроки. Как у Бердыева были игроки, которые играли только при нем.

Поэтому мы должны убрать свой оптимизм, что эти игроки должны переходить в топ-клубы. Я уверен, что они хороши именно внутри принципов.

– Вы не верите, что они могут выйти на новый уровень?

– Может быть, могут, но, как правило, футболисты, которые встроены в определенную модель и под определенные качества, в других моделях неэффективны.

Может быть, они дорастут до больших команд, но пока это встроенные в модель люди.

– Если бы вы сейчас были тренером большой команды в России, то зимой не настаивали ни на ком из «Балтики»?

– Это не так. Для меня важным показателем является уровень интенсивности. «Рустат» публикует метры, которые пробегают футболисты [на спринтах], и там всегда есть игроки «Балтики».

Так как у нас схожие требования по игровым моделям игроков, я могу взять Сауся, потому что понимаю, как это его качество можно использовать. Но если я тренер большого клуба, который делает ставку на то, что хорошие игроки должны играть, тогда я сомневаюсь, что Саусь и Максим Петров будут эффективны. 

В «Балтике» нет таланта уровня Батракова или Кисляка, который будет эффективен в команде с любыми тактическими принципами, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33361 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
