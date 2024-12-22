«Спартак» изучает возможность зимнего трансфера Помазуна из ЦСКА (Иван Карпов)

Илья Помазун может перейти в «Спартак».

Красно-белые изучают возможность трансфера 28-летнего голкипера ЦСКА уже этой зимой, сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Спартак» пока не делал официального предложения, Помазун вернется в Россию предположительно 6-го января.

В сентябре вратаря отстраняли от тренировок с ЦСКА. Сообщалось, что причиной могло послужить высказывание Помазуна в интервью Нобелю Арустамяну, где он допустил возможность выступлений за «Спартак ».