«Спартак» изучает возможность зимнего трансфера Помазуна из ЦСКА (Иван Карпов)
Илья Помазун может перейти в «Спартак».
Красно-белые изучают возможность трансфера 28-летнего голкипера ЦСКА уже этой зимой, сообщает инсайдер Иван Карпов.
«Спартак» пока не делал официального предложения, Помазун вернется в Россию предположительно 6-го января.
В сентябре вратаря отстраняли от тренировок с ЦСКА. Сообщалось, что причиной могло послужить высказывание Помазуна в интервью Нобелю Арустамяну, где он допустил возможность выступлений за «Спартак».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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