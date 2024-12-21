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Кубок Содружества. Сливко, Дербушева, Смольская, Казакевич, Анастасия Шевченко, Халили, Наталия Шевченко, Резцова выступят в масс-старте

22 декабря в Чайковском на Кубке Содружества биатлонистки пробегут масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский

Женщины, масс-старт

Начало – 11:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Виктория Сливко 

2. Тамара Дербушева 

3. Динара Смольская (Беларусь) 

4. Ирина Казакевич

5. Анастасия Шевченко 

6. Наталия Шевченко 

7. Анастасия Халили 

8. Кристина Резцова 

9. Анастасия Гришина 

10. Анна Сола (Беларусь) 

11. Юлия Шеллер 

12. Елизавета Каплина 

13. Полина Шевнина 

14. Светлана Миронова 

15. Владислава Гаврилова 

16. Анастасия Егорова 

17. Виктория Метеля 

18. Валерия Каюмова 

19. Кира Дюжева 

20. Полина Плюснина 

Полный страт-лист здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Резцова
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнастасия Шевченко
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoАнна Сола
Елизавета Каплина
logoСветлана Миронова
Полина Шевнина
logoАнастасия Егорова
Виктория Метеля
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Кира Дюжева
Полина Плюснина
logoКубок Содружества
logoсборная России жен
результаты
logoсборная Беларуси жен
масс-старт (жен)
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