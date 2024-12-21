Кубок Содружества. Сливко, Дербушева, Смольская, Казакевич, Анастасия Шевченко, Халили, Наталия Шевченко, Резцова выступят в масс-старте
22 декабря в Чайковском на Кубке Содружества биатлонистки пробегут масс-старт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Женщины, масс-старт
Начало – 11:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
3. Динара Смольская (Беларусь)
9. Анастасия Гришина
10. Анна Сола (Беларусь)
11. Юлия Шеллер
13. Полина Шевнина
15. Владислава Гаврилова
17. Виктория Метеля
18. Валерия Каюмова
19. Кира Дюжева
20. Полина Плюснина
Полный страт-лист здесь.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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