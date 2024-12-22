У «МЮ» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ. Обыграли только «Ман Сити»

«МЮ» проиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ.

Команда Рубена Аморима на своем поле уступила «Борнмуту» со счетом 0:3 в 17-м туре.

С 4 декабря у манкунианцев 3 поражения в 4 матчах в АПЛ. Помимо «Борнмута», проиграли «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3).

В прошлом туре «МЮ» обыграл «Ман Сити» (2:1).