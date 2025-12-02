«Ницца» осудила нападение фанатов на Бога и Моффи: «Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудач, но эти инциденты неприемлемы»

В «Ницце» осудили нападение на футболистов команды.

В «Ницце» прокомментировали инцидент с нападением болельщиков на игроков команды.

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес главного тренера Франк Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога . Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них . Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям .

«В воскресенье, по возвращении из Лорьяна, «орлята» были встречены перед учебно-тренировочным центром большим количеством людей.

Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудач и выступлений, далеких от его ценностей. Однако инциденты, произошедшие во время этого собрания, неприемлемы.

Несколько членов клуба стали жертвами нападения. «Ницца » предлагает им свою полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», – говорится в заявлении клуба.