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Кубок Содружества. Смольский, Латыпов, Серохвостов, Халили, Логинов, Бабиков, Бажин, Лазовский выступят в масс-старте

22 декабря в Чайковском на Кубке Содружества биатлонисты выступят в масс-старте.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский

Мужчины, масс-старт

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Эдуард Латыпов 

3. Карим Халили 

4. Александр Корнев 

5. Кирилл Бажин 

6. Антон Бабиков

7. Евгений Сидоров

8. Даниил Серохвостов 

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

10. Петр Пащенко

11.Александр Поварницын 

12. Иван Колотов 

13. Рустам Каюмов 

14. Никита Поршнев 

15.Роман Еремин 

16. Василий Томшин 

24. Александр Логинов 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
Антон Смольский
Александр Корнев
Кирилл Бажин
logoАнтон Бабиков
logoДаниил Серохвостов
logoДмитрий Лазовский
Евгений Сидоров
logoАлександр Поварницын
logoНикита Поршнев
logoПетр Пащенко
Рустам Каюмов
logoАлександр Логинов
logoВасилий Томшин
Роман Еремин
результаты
logoКубок Содружества
logoсборная России
сборная Беларуси
масс-старт
Иван Колотов
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