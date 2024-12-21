Кубок Содружества. Смольский, Латыпов, Серохвостов, Халили, Логинов, Бабиков, Бажин, Лазовский выступят в масс-старте
22 декабря в Чайковском на Кубке Содружества биатлонисты выступят в масс-старте.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Мужчины, масс-старт
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
3. Карим Халили
5. Кирилл Бажин
9. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
10. Петр Пащенко
12. Иван Колотов
13. Рустам Каюмов
14. Никита Поршнев
15.Роман Еремин
16. Василий Томшин
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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