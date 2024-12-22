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  • На «Олд Траффорд» протек потолок в зале для пресс-конференций во время выступления Аморима после 0:3 с «Борнмутом». Вода капала на журналистов
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На «Олд Траффорд» протек потолок в зале для пресс-конференций во время выступления Аморима после 0:3 с «Борнмутом». Вода капала на журналистов

В конференц-зале стадиона «МЮ» протек потолок.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Борнмутом» на «Олд Траффорд» (0:3) в матче 17-го тура АПЛ.

После матча во время пресс-конференции главного тренера «МЮ» Рубена Аморима в конференц-зале протекла крыша. Вода капала с потолка на журналистов, сидевших в первом ряду.

На «Олд Траффорд» протекла крыша из-за сильного ливня после матча «МЮ» с «Арсеналом»

На «Олд Траффорд» небольшие куски бетона упали на болельщиков. Ранее на стадионе, построенном в 1910-м, замечали протечки крыши, крыс и проблемы с канализацией

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
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