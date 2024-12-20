Чемпионат Испании. «Жирона» против «Вальядолида», «Барса» сыграет с «Атлетико» в субботу

В Ла Лиге пройдут матчи 18-го тура.

В пятницу «Жирона » примет «Вальядолид ».

В субботу «Атлетик» встретится в гостях с «Осасуной», «Барселона » сыграет дома с «Атлетико».

В воскресенье «Реал » проведет домашний матч с «Севильей».

Чемпионат Испании

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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