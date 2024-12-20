Чемпионат Испании. «Жирона» против «Вальядолида», «Барса» сыграет с «Атлетико» в субботу
В Ла Лиге пройдут матчи 18-го тура.
В пятницу «Жирона» примет «Вальядолид».
В субботу «Атлетик» встретится в гостях с «Осасуной», «Барселона» сыграет дома с «Атлетико».
В воскресенье «Реал» проведет домашний матч с «Севильей».
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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