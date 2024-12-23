Кучеров остался без очков впервые за 10 игр. У него 2 броска и «минус 1» за 23:47 с «Флоридой» при 5:02 в большинстве
Никита Кучеров остался без очков впервые за 10 матчей.
Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче с «Флоридой» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
31-летний россиянин прервал результативную серию из 9 игр (20 очков на отрезке, 3+17). Всего в сезоне у него 49 (14+35) баллов в 29 играх.
Сегодня Кучеров (23:47, 5:02 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ ворот (еще 2 раза – не в створ), сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем