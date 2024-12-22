«Ланс» – «ПСЖ». Сафонов в старте. Онлайн-трансляция
«ПСЖ» играет с «Лансом» на выезде в 1/32 финала Кубка Франции.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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