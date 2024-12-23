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  • Сафонов отразил 2 удара в серии пенальти с «Лансом» и помог «ПСЖ» пройти дальше в Кубке Франции. Это 8-й матч Матвея за парижан, у него 3 игры на ноль
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Сафонов отразил 2 удара в серии пенальти с «Лансом» и помог «ПСЖ» пройти дальше в Кубке Франции. Это 8-й матч Матвея за парижан, у него 3 игры на ноль

Матвей Сафонов отбил два удара в серии пенальти с «Лансом» в Кубке Франции.

Российский голкипер вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.

Основное время игры завершилось вничью (1:1). В серии пенальти вратарь парижан отразил удары Мбалы Нзолы и Анди Диуфа и принес победу своей команде – 4:3.

В восьми сыгранных матчах с участием Сафонова «ПСЖ» одержал 5 побед, два раза сыграл вничью (считая основное время сегодняшнего матча) и проиграл.

Три матча Сафонов провел на ноль (с «Жироной» в Лиге чемпионов, а также с «Тулузой» и «Лансом» в Лиге 1). В общей сложности вратарь пропустил 6 мячей, включая гол в сегодняшней игре.

Подробную статистику россиянина можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoКубок Франции
logoЛанс
logoАнди Диуф
logoМбала Нзола
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