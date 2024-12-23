Ничушкин забил «Сиэтлу», продлив серию игр с голами до 4. У него 11+5 в 19 матчах

Валерий Ничушкин забил «Сиэтлу», продлив серию игр с голами до 4.

Форвард «Колорадо » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (5:2).

В активе 29-летнего россиянина стало 16 (11+5) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «+2». Текущая голевая серия – 4 матча (5 очков на отрезке, 4+1).

Сегодня Ничушкин (22:04, 5:54 – в большинстве, 0:56 – в меньшинстве, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом.