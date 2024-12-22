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Вайцеховская о лучшем тренере: «Не Тутберидзе – просто в силу того, что человек проигнорировал весь российский сезон и появился у борта в последний момент, засветиться на чемпионских фото»

Елена Вайцеховская объяснила, почему не считает Этери Тутберидзе лучшим тренером.

Ранее в Омске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Владислав Дикиджи и Аделия Петросян победили среди одиночников, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – в парах, Александра Степанова и Иван Букин – в танцах на льду.

«Лучший тренер.

Нет, не Олег Татауров, хотя такой выбор был бы, наверное, наиболее логичен. Не Тамара Москвина, хотя очень хочется ее в этом качестве отметить. Не Этери Тутберидзе – просто в силу того, что человек проигнорировал фактически весь российский сезон и появился у борта в последний момент, засветиться на чемпионских фото. Не со всеми получилось, ну да ладно.

Алексей Мишин. Это и за способность вытащить из пропасти Евгения Семененко и̶ н̶а̶в̶т̶ы̶к̶а̶т̶ь̶ е̶м̶у̶ т̶а̶к̶,̶ ч̶т̶о̶ у̶ч̶е̶н̶и̶к̶ ч̶у̶т̶ь̶ б̶ы̶л̶о̶ н̶е̶ в̶ы̶и̶г̶р̶а̶л̶ в̶ с̶т̶р̶а̶х̶е̶ п̶р̶о̶и̶з̶в̶о̶л̶ь̶н̶у̶ю̶ п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶у̶, и за Глеба Лутфуллина, от которого точно никто не ожидал, что парень способен так классно держать удар, когда по льду уже распластаны тела тех, кто пытался до него в этой мясорубке выжить.

В конце концов, Татауров – это тоже Мишин. Всегда приятно понимать, что потраченные тренером усилия не ушли в песок. Достойнейшего коллегу вырастил Профессор. А это круче любых медалей», – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoсборная России
logoАлексей Мишин
logoГлеб Лутфуллин
logoТамара Москвина
Елена Вайцеховская
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгений Семененко
Олег Татауров
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